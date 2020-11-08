Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, ймовірно, порадив йому визнати свою поразку на виборах. Однак офіційної заяви Кушнера в мережі немає.

Кушнер нібито виступив з такою пропозицією після того, як ЗМІ почали повідомляти про перемогу демократа Джо Байдена. Про це інформує CNN, посилаючись на 2 власні джерела.

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Щоправда, наразі невідомо, як на пропозицію відреагував Трамп.

Зауважимо, радники Білого Дому закликали Трампа ще раніше готуватись до поразки. Проте після оголошення попередніх результатів Трамп переконував, що не заспокоїться, поки не отримає чесного підрахунку голосів. Крім того, президент наголошував, що Байден нібито "фальшиво визнав себе переможцем" та "вибори ще далеко не закінчились".

Хто такий Джаред Кушнер? Кушнер з 2017 року є старшим радником Трампа. Крім політики, Кушнер займається бізнесом. Має у власності девелоперську компанію, яка перейшла йому власність від батька.

У 2009 році Кушнер одружився з Кушнер з 2017 року є старшим радником Трампа. Крім політики, Кушнер займається бізнесом. Має у власності девелоперську компанію, яка перейшла йому власність від батька.У 2009 році Кушнер одружився з Іванкою Трамп . Пара має 3 дітей.

Вибори в США: останні новини

Вибори президента США відбулись 3 листопада. Перед тим близько 100 мільйонів американців проголосували поштою через пандемію коронавірусу.

За попередніми результатами, Байден здобув остаточну перемогу. Демократ отримав від 273 до 290 голосів виборників, Трамп – 213 – 214.

Міжнародна спільнота вже привітала Байдена з перемогою. Українські політики теж долучились до привітань.

Натомість Трамп стверджував про фальсифікацію виборів та заявляв, що звертатиметься до суду.



Попередні результати президентських виборів США / Інфографіка 24 каналу