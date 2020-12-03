Фото дівчини на своїй сторінці у фейсбуці опублікував Олександр Шатов.

До теми Величезні статки та схожа на Путіна донька: ЗМІ знайшли коханку президента Росії

Єлизавета Володимирівна Кривоногих – не позашлюбна донька Путіна. Ні-ні-ні, жодного зв'язку,

– написав Шатов.



Єлизавета Кривоногих феноменально подібна на молодого Путіна / Колаж 24 каналу

Дівчина народилася у 2003 році. Саме тоді Путін починав підготовку до перших у своїй кар'єрі перевиборів.

У документах Єлизавети на вказане ім'я її батька. Однак відомо, що по-батькові вона – Володимирівна.

За даними ЗМІ, дівчина є донькою близької подруги президента Росії Світлани Кривоногих.

Зауважимо, жінка є мультимільйонеркою – володіє нерухомістю у Москві. Крім того, часто отримує подарунки від друзів Путіна. ЗМІ вважають Світлану коханкою російського президента.

Її донька Єлизавета живе під іншим прізвищем і веде акаунти в соціальних мережах під вигаданим ім'ям.

Директор центру візуального аналізу університету Бредфорда Хассан Угайл провів комп'ютерний аналіз фото Путіна та Єлизавети Кривоногих. Дослідження показало, що схожість очільника Росії та дівчини становить 70,44%.

Зауважимо, схожість, вища за 75%, означає, що на фотографіях зображена та сама людина.