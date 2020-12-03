У мережі поширили фото ймовірної доньки Путіна: дівчина копія президента
У мережі з'явилася фотографія Єлизавети Кривоногих, яку вважають ймовірною донькою Володимира Путіна. На фото дівчина дуже подібна на російського президента в молодості.
Фото дівчини на своїй сторінці у фейсбуці опублікував Олександр Шатов.
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Єлизавета Володимирівна Кривоногих – не позашлюбна донька Путіна. Ні-ні-ні, жодного зв'язку,
– написав Шатов.
Єлизавета Кривоногих феноменально подібна на молодого Путіна / Колаж 24 каналу
Що відомо про Єлизавету Кривоногих
- Дівчина народилася у 2003 році. Саме тоді Путін починав підготовку до перших у своїй кар'єрі перевиборів.
- У документах Єлизавети на вказане ім'я її батька. Однак відомо, що по-батькові вона – Володимирівна.
- За даними ЗМІ, дівчина є донькою близької подруги президента Росії Світлани Кривоногих.
- Зауважимо, жінка є мультимільйонеркою – володіє нерухомістю у Москві. Крім того, часто отримує подарунки від друзів Путіна. ЗМІ вважають Світлану коханкою російського президента.
- Її донька Єлизавета живе під іншим прізвищем і веде акаунти в соціальних мережах під вигаданим ім'ям.
- Директор центру візуального аналізу університету Бредфорда Хассан Угайл провів комп'ютерний аналіз фото Путіна та Єлизавети Кривоногих. Дослідження показало, що схожість очільника Росії та дівчини становить 70,44%.
- Зауважимо, схожість, вища за 75%, означає, що на фотографіях зображена та сама людина.
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