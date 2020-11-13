У мережі оприлюднили відео, на якому видно момент сутички активіста Романа Бондаренка із силовиками. Очевидці подій зафільмували, як невідомі люди у масках жорстоко побили хлопця, а потім затягли його тіло в мікроавтобус.

На відео видно, що Бондаренка б'є натовп у цивільному. Про це повідомляє TUT.BY.

Важливо Помер Роман Бондаренко, якого побили невідомі в масках у Білорусі: моторошне відео

Моторошні деталі трагедії

Очевидці переконують, що конфлікт між активістом та силовиками спалахнув через білоруський прапор. Річ у тім, що невідомі у дворі Мінська зрізали з дерев біло-червоно-білі стрічки. Бондаренко спостерігав за цим, а тоді зробив чоловікам зауваження.

Невідомі накинулися на чоловіка і почали його бити. Згодом постраждалого заштовхали у мікроавтобус та кудись повезли. Наприкінці відео видно, що активіст втратив свідомість і лежить на землі.

Сутичка активіста Бондаренка із силовиками: дивіться відео 18+

Бондаренка сильно побили на дитячому майданчику: дивіться відео 18+

Актуально Він був у нетверезому стані, це визнано, – Лукашенко про загибель активіста Романа Бондаренка

Що відомо про вбивство Бондаренка