Побили та затягли в автобус: з'явилося відео сутички активіста Бондаренка із силовиками
У мережі оприлюднили відео, на якому видно момент сутички активіста Романа Бондаренка із силовиками. Очевидці подій зафільмували, як невідомі люди у масках жорстоко побили хлопця, а потім затягли його тіло в мікроавтобус.
На відео видно, що Бондаренка б'є натовп у цивільному. Про це повідомляє TUT.BY.
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Моторошні деталі трагедії
Очевидці переконують, що конфлікт між активістом та силовиками спалахнув через білоруський прапор. Річ у тім, що невідомі у дворі Мінська зрізали з дерев біло-червоно-білі стрічки. Бондаренко спостерігав за цим, а тоді зробив чоловікам зауваження.
Невідомі накинулися на чоловіка і почали його бити. Згодом постраждалого заштовхали у мікроавтобус та кудись повезли. Наприкінці відео видно, що активіст втратив свідомість і лежить на землі.
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Що відомо про вбивство Бондаренка
- Трагедія сталася 11 листопада у Мінську. Після жорстокого побиття активіст впав у кому. Лікарі діагностували у нього набряк мозку, численні черепно-мозкові травми, гематоми та синці.
- На жаль, активіст помер після операції, лікарям не вдалося врятувати його життя.
- У білоруському МВС заявили, що постраждалого побили нібито не силовики, а "небайдужі громадяни". Люди начебто проти символіки протестів, якою прикрашають двори.
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська висловила співчуття рідним загиблого. Білоруси вийшли на акції протесту після загибелі активіста.
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