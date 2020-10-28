Конституційний суд оприлюднив текст рішення щодо скасування статті про недостовірне декларування. Напередодні його винесла Велика палата КСУ.

Текст рішення опублікували на сайті Конституційного суду. Там мовиться, що воно є остаточним і не може бути оскаржене.

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Системно-функціональний аналіз повноважень і прав НАЗК дає підстави стверджувати про наділення його контрольними функціями, що мають безпосередній вплив на судову гілку влади, зокрема на суддів системи судоустрою, суддів КСУ при виконанні функції правосуддя або конституційного контролю,

– йдеться у документі.

КСУ дійшов висновку, що окремі положення закону №1700 є незаконними, зокрема, ті, що стосуються повноважень НАЗК у сфері контролю виконавчої влади над судовою гілкою влади.

Які саме положення КСУ вважає незаконними

щодо особливостей врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій людей, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

обліку та оприлюднення декларацій,

контролю та перевірки декларацій,

встановлення своєчасності подання декларацій,

повної перевірки декларацій,

моніторингу способу життя суб'єктів декларування,

додаткових заходів здійснення фінансового контролю,

відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

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